الإسباني تشافي هيرنانديز مديراً فنياً لمنتخب هولندا

أمستردام-سانا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مديراً فنياً للمنتخب الأول خلفاً لرونالد كومان، بعد الخروج المُخيب من دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 أمام المغرب.

وقال الاتحاد الهولندي عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء: إنه تم تعيين تشافي هيرنانديز مدرباً جديداً للمنتخب الوطني الأول.

وأضاف: “يتولى المدرب الإسباني، البالغ من العمر 46 عاماً، المهمة خلفاً لرونالد كومان، وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، يقضي بتوقيع عقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030”.

ويعود تشافي للتدريب بعد عامين من الغياب عقب رحيله عن برشلونة في أيار 2024.