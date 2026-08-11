الاتحاد السعودي يحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة

04 4 الاتحاد السعودي يحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة

أبو ظبي-سانا

تجاوز فريق الاتحاد السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل للفريق السعودي الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقتين 12 و38، وأضاف الجزائري حسام عوار الهدف الثالث في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 68، سجل مروان الصحفي الهدف الرابع، فيما سجل سيمون بانزا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يلتحق الاتحاد بالفرق السعودية المشاركة في البطولة وهي النصر، الهلال، الأهلي، والقادسية.

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