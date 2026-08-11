باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في نهائي كأس السوبر الأوروبي

فيينا-سانا

يستعد بطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي غداً الأربعاء، لمواجهة بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنكليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2026-2027، على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا، في مباراة يترقبها عشاق الكرة الأوروبية بوصفها الافتتاحية الرسمية للموسم الجديد.

ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي إلى الاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه باللقب في الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنكليزي بركلات الترجيح.

في المقابل، يدخل أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري هذه المواجهة وهو يأمل تكرار إنجازه التاريخي عندما فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 1983 على حساب برشلونة بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

والتقى الفريقان مرة واحدة فقط، وكانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، حين خرج سان جيرمان فائزاً بصعوبة بمجموع 5-4.