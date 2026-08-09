نادي تشيلسي يعلن رحيل لاعبه تشالوباه رسمياً إلى الدوري الإيطالي

99388270 6bee 11ee a2ca b5274f3295be file 1697438301198 146700645 نادي تشيلسي يعلن رحيل لاعبه تشالوباه رسمياً إلى الدوري الإيطالي

لندن -سانا

أعلن نادي تشيلسي رحيل مدافعه الإنكليزي تريفوه تشالوباه، رسمياً، إلى نادي كومو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 
وذكر نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي: “أكمل تريفوه تشالوباه انتقاله الدائم إلى كومو، منهياً بذلك مسيرته كلاعب في تشيلسي بعد ما يقرب من عقدين من الزمن مع البلوز”.
 
وانضم تشالوباه إلى تشيلسي وهو في التاسعة من عمره، وتدرّج في أكاديمية النادي، وكان عنصراً أساسياً في الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا للشباب عام 2016، كما فاز تشالوباه بكأس الاتحاد الإنكليزي للشباب مرتين متتاليتين، مسجلاً هدفاً في كل من نصف النهائي والنهائي عام 2017.
 
ويستعد تشالوباه الذي شارك مع منتخب إنكلترا في كأس العالم 2026، لتجربة جديدة في مسيرته مع كومو الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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