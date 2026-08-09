لوكا دين يعود لصفوف باريس سان جيرمان

باريس-سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عودة المدافع الدولي الفرنسي لوكا دين إلى صفوفه، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2029.



وسيرتدي دين القميص رقم 12، ليعود إلى النادي الباريسي بعد أكثر من عشرة أعوام على مغادرته.



وعقب انضمامه للفريق الباريسي قال دين: “أنا فخور جداً بالعودة إلى باريس سان جيرمان بعد الفترة الرائعة التي عشتها هنا قبل أكثر من عشر سنوات، أنا معجب بشكل خاص بالتطور الكبير الذي شهده النادي خلال السنوات الأخيرة”.



وأضاف: “أتطلع إلى بدء هذا الفصل الجديد وتسخير خبرتي لخدمة الفريق، وسأقدم مرة أخرى أفضل ما لدي للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان”.



وسجل دين حضوراً لافتاً مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم الأخيرة، وهو ما دفع بالمدرب الإسباني لويس أنريكي إلى التعاقد معه لتعزيز قوة الفريق على الجهة اليسرى.