الجناح الإيفواري ديوماندي يتصدر قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ ريال مدريد

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس ضم الإيفواري يان ديوماندي إلى صفوفه قادماً من لايبتسيغ الألماني، في عقد سيمتدّ إلى غاية 30 حزيران 2033.

وقال ريال في بيان: إن اتفاقاً تم التوصّل إليه مع لايبتسيغ بشأن ديوماندي: “الذي ارتبط بنادينا للمواسم السبعة المقبلة”.

ودخل الجناح الإيفواري تاريخ ريال مدريد من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أغلى لاعب يتعاقد معه النادي الملكي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن قيمة الصفقة بلغت 140 مليون يورو، ليتصدر ديوماندي قائمة أغلى التعاقدات في تاريخ ريال مدريد، فيما جاء الإنكليزي جود بيلينغهام في المركز الثاني، بعدما انضم إلى ريال مدريد من بوروسيا دورتموند مقابل 127 مليون يورو.

وجاء البلجيكي إدين هازارد في المركز الثالث بقيمة 120.8 مليون يورو عند انتقاله من تشيلسي، واحتل الويلزي غاريث بيل المركز الرابع بعد انتقاله من توتنهام مقابل 101 مليون يورو، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو خامساً، بعدما انضم من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو، في صفقة كانت قياسية وقت إتمامها.

وحل الفرنسي أوريلين تشواميني في المركز السادس بصفقة بلغت 80 مليون يورو قادماً من موناكو، يليه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في المركز السابع، بعدما انتقل من يوفنتوس مقابل 77.5 مليون يورو.

وجاء الكولومبي خاميس رودريغيز ثامناً بعد انتقاله من بورتو مقابل 75 مليون يورو، ثم البرازيلي كاكا في المركز التاسع بصفقة بلغت 67 مليون يورو من ميلان، وأكمل الصربي لوكا يوفيتش قائمة أغلى عشر صفقات في تاريخ ريال مدريد، بعد انتقاله من آينتراخت فرنكفورت مقابل 63 مليون يورو.

ويعد ديوماندي البالغ من العمر 19 عاما، أحد أبرز المواهب الصاعدة، بعدما تألق مع لايبتسيغ في موسمه الأول، قبل أن يلفت الأنظار بصورة أكبر خلال كأس العالم 2026 مع منتخب كوت ديفوار.