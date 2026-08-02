نادي تشيلسي يعلن تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني فالنتين باركو

نادي نادي تشيلسي يعلن تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني فالنتين باركو

 
لندن-سانا
 
أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني فالنتين باركو قادماً من نادي ستراسبورغ الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 
ووقّع باركو، البالغ من العمر 21 عاماً، عقداً مع تشيلسي يمتد حتى عام 2033، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.
 
وبدأ باركو مسيرته الاحترافية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في سن 16 عاماً، قبل أن ينتقل إلى النادي الفرنسي، في موسم 2024، ليتألق في صفوف النادي ويسهم في تأهله إلى المسابقات الأوروبية.
 
وساهم باركو مع ستراسبورغ في 12 هدفاً خلال 43 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

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