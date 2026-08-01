ميلان الإيطالي يدرس إعادة المغربي دياز إلى صفوفه

روما-سانا

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، للانتقال إلى صفوفه، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل البرتغالي رافائيل لياو.

ووفقاً لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” فقد حدد ميلان دياز ليكون مرشحاً لشغل مركز صانع الألعاب بعد فشله في ضم اللاعب اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند.

ومن شأن الصفقة أن تعيد اللاعب المغربي إلى النادي الذي قدّم فيه أداء مميزاً بين عامي 2020 و2023 إذ شارك في 124 مباراة على سبيل الإعارة، مسجلاً 18 هدفاً وصانعاً 15 هدفاً آخر.

ولا يزال اللاعب مرتبطاً بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وكان يوفنتوس مهتماً به أيضاً قبل أن يتجه إلى البوسني كريم ألاجبيغوفيتش مهاجم باير ليفركوزن.