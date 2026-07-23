وفاة لاعب الأورغواي الشاب برونو بيتانكور

مونتيفديو-سانا

توفي لاعب كرة القدم الأوروغوياني برونو بيتانكور عن عمر 22 عاماً، بعد تعرضه لتوقف قلبي مفاجئ، وفق ما أعلن ناديه ديبورتيفو إيطاليانو، وأكدته رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروغواي.

وكان بيتانكور، المتوج مع بينارول بلقب موسم 2023، يدافع عن ألوان ديبورتيفو إيطاليانو في الفترة الحالية، قبل أن يرحل، وسط حالة من الحزن في الأوساط الكروية الأوروغويانية.

ونشر ديبورتيفو إيطاليانو نبأ الوفاة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروغواي بياناً عبرت فيه عن تعازيها لعائلة اللاعب والمقربين منه.