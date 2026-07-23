نادي النضال يشارك في البطولة العربية للجودو في الأردن

دمشق-سانا

يشارك نادي النضال الرياضي في البطولة العربية للأندية والمنتخبات، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الأيام القليلة القادمة.

ويرأس بعثة النادي ميسر سعد وتضم المدرب محمد زيدان النمر والإداري مصطفى جودة، فيما يمثل النادي بفئة البراعم: طارق عللوه (وزن 38 كغ – مواليد 2014)، غيث جودة (وزن 30 كغ – مواليد 2015)، بلال جودة (وزن 34 كغ – مواليد 2014).

وفي فئة للصغار والبراعم: كريم قاروط (وزن 30 كغ – مواليد 2016)، لانا بهلول (وزن 29 كغ – مواليد 2016)، فهد بهلول (وزن 20 كغ – مواليد 2018).

وتأتي المشاركة في إطار إتاحة الفرصة للاعبي النادي للمنافسة في البطولات الخارجية، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني، واكتساب المزيد من الخبرات.