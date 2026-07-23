المدافع الجزائري عيسى ماندي يعلن نهاية مسيرته الدولية

الجزائر-سانا

أعلن المدافع الجزائري عيسى ماندي اعتزاله اللعب الدولي مختتماً بذلك مسيرته الطويلة مع منتخب بلاده الممتدة منذ عام 2014.

ونشر ماندي مقطع مصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد فيه أن اللعب لمنتخب بلاده الجزائر هو أمر استثنائي إلا أنه حانت اللحظة المناسبة ليقول وداعاً ويعتزل اللعب الدولي بعد أن أدى واجبه كاملاً تجاه منتخب بلاده.

وبدأ عيسى ماندي مسيرته مع المنتخب الجزائري تحديداً عام 2014 عندما خاض مباراته الدولية الأولى وكانت أمام منتخب سلوفينيا والتي انتهت بفوز الجزائر (2-0).

ولعب عيسى ماندي مع منتخب بلاده في 123 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وكانت أبرز محطاته الدولية عندما توج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019 علماً أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر الذي شارك في كأس العالم 2026.