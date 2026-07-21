لاعبو الدوري الإنكليزي الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس العالم.. ومبابي يتربع على صدارة الهدافين

لندن-سانا

تصدر لاعبو الدوري الإنكليزي قائمة الدوريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس العالم 2026، التي أصبحت النسخة الأعلى تهديفاً في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1930، بعد تسجيل 308 أهداف في 104 مباريات بمتوسط بلغ 2.96 هدفاً في المباراة الواحدة.

وجاء الدوري الإنكليزي في الصدارة برصيد 81 هدفاً، يليه الدوري الألماني بـ43 هدفاً، ثم الدوري الإسباني الذي ينتمي إليه معظم لاعبي المنتخب الإسباني بطل العالم، في المركز الثالث برصيد 26 هدفاً.

وحل الدوري الفرنسي في المركز الرابع برصيد 25 هدفاً ثم الدوري الإيطالي في المركز الخامس برصيد 18 هدفاً، فيما جاء الدوري الأمريكي في المركز السادس برصيد 13 هدفاً.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، قائمة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف، ليواصل حضوره القوي في البطولات الكبرى، وجاء أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، بعد أداء لافت قاد به منتخب بلاده إلى المراحل المتقدمة.

وحلّ الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، في المركز الثالث على لائحة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف لكل منهما، بعد مساهمة بارزة في نتائج منتخبيهما خلال المونديال.

وبذلك يعدّ النرويجي إيرلينغ هالاند هداف لاعبي الدوري الإنكليزي في كأس العالم 2026، بعدما سجل 7 أهداف، علماً أنه توّج الموسم الماضي بالحذاء الذهبي في البريميرليغ برصيد 27 هدفاً.