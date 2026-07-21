منتخب إسبانيا يعود لصدارة تصنيف الفيفا… والمغرب يدخل نادي الستة الكبار عالمياً

زيوريخ-سانا

استعاد منتخب إسبانيا صدارة تصنيف الرجال، فيما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني، في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي شهد أيضاً تقدم منتخب المغرب إلى المركز السادس.

وجاء صعود إسبانيا إلى الصدارة بعد إحرازها لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين، التي خسرت المركز الأول للمرة الأولى منذ كانون الثاني الماضي.

وحافظت فرنسا وإنكلترا على مركزيهما الثالث والرابع توالياً، رغم فوز منتخب المدرب توماس توخيل على فرنسا لنيل الميدالية البرونزية.

وصعدت البرازيل إلى المركز الخامس، بينما تقدم المغرب إلى المركز السادس، وهو أعلى ترتيب له على الإطلاق، وتراجعت البرتغال مركزين لتحتل المركز السابع بعد خروجها من دور 16 في كأس العالم، وصعدت بلجيكا إلى المركز الثامن، متبادلة المراكز مع هولندا التي تراجعت إلى المركز التاسع.

وصعدت المكسيك أربعة مراكز لتدخل قائمة المراكز العشرة الأولى، وكانت النرويج أكثر منتخب حقق قفزة في الترتيب بتقدمها 12 مركزاً لتحتل المرتبة 19 بعد بلوغها دور الثمانية في كأس العالم.

وخرجت ألمانيا من المراكز العشرة الأولى وتراجعت إلى المركز 12، متقدمة بمركز واحد على كرواتيا، وتراجعت إيطاليا، التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم، إلى المرتبة 15.

وكانت تونس أكثر المنتخبات تراجعاً في التصنيف وهبطت 12 مركزاً لتحتل المرتبة 57، في حين صعدت مصر خمسة مراكز لتحتل المرتبة 24 وتقدمت باراغواي سبعة مراكز لتصبح 34 عالمياً بعد وصول كلا المنتخبين لدور 16 في كأس العالم.