إسبانيا تهيمن على جوائز الأفضل في مونديال 2026‏

نيويورك-سانا‏

هيمن لاعبو المنتخب الإسباني على جوائز الأفضل في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب تتويج منتخب بلادهم ‏باللقب العالمي.‏

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فوز قائد المنتخب الإسباني ونجم مانشستر سيتي رودريغو هيرنانديز «رودري» ‏بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعد مستويات مميزة قدمها طوال منافسات المونديال.‏

وشارك رودري في جميع مباريات المنتخب الإسباني الثماني، بإجمالي 819 دقيقة، ونفذ 803 تمريرات بدقة بلغت 94 ‏بالمئة، إضافة إلى نجاحه في 16 تدخلاً دفاعياً في منطقة وسط الملعب بالنسبة ذاتها.‏

كما توج حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط ‏خلال مباريات البطولة.‏

ونال المدافع الإسباني الواعد باو كوبارسي، البالغ 19 عاماً، جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، تقديراً للمستويات ‏اللافتة التي قدمها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.‏

وفي المقابل، أحرز مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي، بعد تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد ‏عشرة أهداف، مسهماً في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي.‏

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