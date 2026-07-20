إسبانيا تهيمن على جوائز الأفضل في مونديال 2026‏

نيويورك-سانا
هيمن لاعبو المنتخب الإسباني على جوائز الأفضل في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب تتويج منتخب بلادهم باللقب العالمي.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فوز قائد المنتخب الإسباني ونجم مانشستر سيتي رودريغو هيرنانديز «رودري» بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعد مستويات مميزة قدمها طوال منافسات المونديال.
وشارك رودري في جميع مباريات المنتخب الإسباني الثماني، بإجمالي 819 دقيقة، ونفذ 803 تمريرات بدقة بلغت 94 بالمئة، إضافة إلى نجاحه في 16 تدخلاً دفاعياً في منطقة وسط الملعب بالنسبة ذاتها.
كما توج حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط خلال مباريات البطولة.
ونال المدافع الإسباني الواعد باو كوبارسي، البالغ 19 عاماً، جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، تقديراً للمستويات اللافتة التي قدمها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وفي المقابل، أحرز مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي، بعد تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد عشرة أهداف، مسهماً في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي.
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