روما يمدد عقد نجمه الأرجنتيني ديبالا حتى 2027

روما-سانا

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الإثنين، تمديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى 30 حزيران 2027، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريق العاصمة للموسم الخامس على التوالي.

وفي بيان رسمي للنادي عبر موقعه الإلكتروني “تم توقيع ديبالا على عقده الجديد، بعد اتفاق الطرفين على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته الفنية داخل مشروع النادي خلال المرحلة المقبلة”.

وانضم ديبالا (32 عاماً) إلى روما عام 2022 بعد مسيرة ⁠استمرت سبع سنوات مع يوفنتوس، حيث شارك في 139 مباراة، وسجل 45 هدفاً في جميع المسابقات، كما ساعد روما في الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق.

ويأتي تمديد العقد بعدما تمسك الدولي الأرجنتيني بالبقاء في العاصمة الإيطالية، رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، مفضلاً مواصلة مشواره مع روما.