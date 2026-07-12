ثلاثة منتخبات أوروبية ومنتخب لاتيني في المربع الذهبي من كأس ‏العالم 2026‏

واشنطن-سانا
أسدل الستار على الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تقام منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد وصول فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والأرجنتين إلى المربع الذهبي.
وحجز المنتخب الفرنسي البطاقة الأولى لنصف نهائي كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، عن طريق كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “جيليت” في مدينة بوسطن الأمريكية.
وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بفوزه على منتخب بلجيكا 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد لوس أنجلوس.
وبلغ منتخب الأرجنتين الدور نصف النهائي من كأس العالم بفوزه على نظيره السويسري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.
وأقصى المنتخب الإنكليزي نظيره النرويجي بهدفين لجود بيلينغهام مقابل هدف واحد أندرياس شيلديروب، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية.
ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني بعد غد الثلاثاء، بينما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإنكليزي الأربعاء القادم.