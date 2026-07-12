ثلاثة منتخبات أوروبية ومنتخب لاتيني في المربع الذهبي من كأس ‏العالم 2026‏

photo 2026 07 12 11 07 20 ثلاثة منتخبات أوروبية ومنتخب لاتيني في المربع الذهبي من كأس ‏العالم 2026‏

واشنطن-سانا‏

أسدل الستار على الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة ‏القدم 2026، والتي تقام منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية ‏وكندا والمكسيك، بعد وصول فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والأرجنتين إلى ‏المربع الذهبي‎.‎

وحجز المنتخب الفرنسي البطاقة الأولى لنصف نهائي كأس العالم ‌‏2026، بفوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، عن طريق ‏كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ‏ملعب “جيليت” في مدينة بوسطن الأمريكية.‎

وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ‏العالم 2026، بفوزه على منتخب بلجيكا 2-1 في المباراة التي أقيمت ‏بينهما على ملعب ستاد لوس أنجلوس‎.‎

وبلغ منتخب الأرجنتين الدور نصف النهائي من كأس العالم بفوزه ‏على نظيره السويسري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في ‏ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية‎.‎

وأقصى المنتخب الإنكليزي نظيره ‏النرويجي بهدفين لجود بيلينغهام ‏مقابل هدف واحد أندرياس شيلديروب، في المباراة التي أقيمت بينهما ‏على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية‎.‎

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني بعد غد الثلاثاء، بينما يواجه ‏المنتخب الأرجنتيني نظيره الإنكليزي الأربعاء القادم‎.‎

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