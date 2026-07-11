الهلال السعودي متمسك بالتعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا

مدريد-سانا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن عرض كبير ستقدمه إدارة الهلال السعودي، للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن الهلال مستعد لمنح رافينيا راتباً يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو يتجاوز بـ 4 أضعاف ما يتقاضاه حالياً مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب يتطلع في الأساس للبقاء ضمن خطط المدير الفني الألماني هانز فليك، ولكن عرض الهلال لا يمكن مقاومته.

وأكد الصحفي المتخصص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، أن التعاقد مع النجم البرازيلي بات أولوية قصوى بالنسبة لمسؤولي الهلال.

وتترقب إدارة نادي برشلونة عقد جلسة حاسمة مع اللاعب للوقوف على قراره النهائي، فرغم رغبة المدرب الألماني هانز فليك في استمراره، إلا أن النادي الكتالوني لن يمانع رحيله إذا اختار الانتقال إلى الدوري السعودي.