بطموح كسر العقدة التاريخية.. منتخب أمريكا يواجه بلجيكا في ثمن نهائي مونديال 2026

سياتل-سانا

يلتقي منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “لومن” في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى هذا الدور بعد تصدره منافسات المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط جمعها من فوزين وخسارة واحدة، مسجلاً ثمانية أهداف ومستقبلاً أربعة، في حين بلغ المنتخب البلجيكي الدور ذاته متصدراً للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، وسجل خط هجومه ستة أهداف بينما تلقت شباكه هدفين.

وتحمل المواجهة طابعاً ثأرياً للمنتخب الأمريكي الذي يسعى لكسر العقدة التاريخية وتغيير تفوق نظيره البلجيكي في المواجهات المباشرة، حيث كانت آخر مباراة جمعت الطرفين ودياً في آذار الماضي قد انتهت بفوز بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما التقى المنتخبان في الدور ذاته لنسخة مونديال البرازيل 2014 وفازت بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة المنتخب البلجيكي، حيث لم يحقق المنتخب الأمريكي الفوز عليه منذ مونديال الأوروغواي عام 1930، لتخسر الولايات المتحدة بعدها المواجهات الست التالية في مختلف المسابقات.

وعلى صعيد أبرز الأوراق الرابحة، يعول المنتخب الأمريكي على جاهزية لاعبه مالك تيلمان الذي سجل في شباك البوسنة، في حين يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بفضل تألق لاعبه يوري تيليمانس صاحب هدف الفوز القاتل في شباك السنغال بالدقيقة 125 من الشوط الإضافي الثاني.

وقد عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم أردنياً لإدارة المباراة بقيادة حكم الساحة الدولي أدهم المخادمة، ويعاونه الحكمان المساعدان محمد خلف وأحمد الرويلي.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة البرتغال وإسبانيا، ويمثل المنتخب الأمريكي الأمل الأخير للدول المستضيفة في البطولة بعد خروج منتخبي المكسيك وكندا أمام إنكلترا والمغرب على التوالي.