إنكلترا تنتزع بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على المكسيك‎ ‎

مكسيكو-سانا‏

انتزع منتخب إنكلترا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بفوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 3-2، ‏في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب أزتيكا في المكسيك، ضمن دور الـ‎ ‌‏16. ‎

وبدأت المباراة سريعة وقوية من المنتخبين، واستغل المنتخب الإنكليزي الاندفاع الهجومي لمنتخب المكسيك والمساحات ‏بهجمتين سريعتين سجل من خلالهما جود بيلينغهام هدفين في غضون دقيقتين فقط، حيث تقدم المنتخب الإنكليزي عبر ‏بيلينغهام في الدقيقة 36، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 38، وقلص منتخب المكسيك النتيجة في الدقيقة 42، بتسديدة خوليان كينيونيس من داخل منطقة الجزاء. ‎

وفي الشوط الثاني سجل هاري كين ثالث أهداف إنكلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 60، فيما قلص راؤول خيمينيز النتيجة ‏للمنتخب المكسيكي مرة أخرى، من ركلة جزاء كذلك في الدقيقة 69‌.‎

وحاول منتخب المكسيك، الذي يخوض المباراة على ملعبه، استغلال ضغط جماهيره والمحاولات الهجومية للعودة في ‏النتيجة، لكنه اصطدم بتألق الحارس جوردان بيكفورد‎.‎

واحتسب حكم المباراة 11 دقيقة كوقت محتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني من المباراة، شهدت هجوماً متواصلاً من ‏المكسيك، وتحصيناً دفاعياً لإنكلترا التي أنهت المباراة لمصلحتها‎.‎

ويلتقي منتخب إنكلترا في الدور ربع النهائي، يوم الأحد المقبل، مع منتخب النرويج الذي أطاح بنظيره البرازيلي بالفوز ‏عليه بنتيجة 2-1‌.‎