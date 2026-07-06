إنكلترا تنتزع بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على المكسيك‎ ‎

مكسيكو-سانا
انتزع منتخب إنكلترا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بفوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب أزتيكا في المكسيك، ضمن دور الـ 16.
وبدأت المباراة سريعة وقوية من المنتخبين، واستغل المنتخب الإنكليزي الاندفاع الهجومي لمنتخب المكسيك والمساحات بهجمتين سريعتين سجل من خلالهما جود بيلينغهام هدفين في غضون دقيقتين فقط، حيث تقدم المنتخب الإنكليزي عبر بيلينغهام في الدقيقة 36، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 38، وقلص منتخب المكسيك النتيجة في الدقيقة 42، بتسديدة خوليان كينيونيس من داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني سجل هاري كين ثالث أهداف إنكلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 60، فيما قلص راؤول خيمينيز النتيجة للمنتخب المكسيكي مرة أخرى، من ركلة جزاء كذلك في الدقيقة 69.
وحاول منتخب المكسيك، الذي يخوض المباراة على ملعبه، استغلال ضغط جماهيره والمحاولات الهجومية للعودة في النتيجة، لكنه اصطدم بتألق الحارس جوردان بيكفورد.
واحتسب حكم المباراة 11 دقيقة كوقت محتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني من المباراة، شهدت هجوماً متواصلاً من المكسيك، وتحصيناً دفاعياً لإنكلترا التي أنهت المباراة لمصلحتها.
ويلتقي منتخب إنكلترا في الدور ربع النهائي، يوم الأحد المقبل، مع منتخب النرويج الذي أطاح بنظيره البرازيلي بالفوز عليه بنتيجة 2-1.