المنتخب النرويجي يقصي نظيره البرازيلي من كأس العالم ويحجز مقعده في ربع النهائي

واشنطن-سانا
أقصى المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب “متلايف” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة.
ويدين المنتخب النرويجي بالفوز لنجمه ايرلينغ هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و89، مانحاً منتخب بلاده بطافة العبور للدور ربع النهائي، للمرة الأولى في تاريخه، فيما سجل هدف البرازيل الوحيد لاعبه نيمار في الدقيقة 90+9 من ضربة جزاء.
وسيلاقي منتخب النرويج في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة المكسيك مع إنكلترا التي تقام في وقت لاحق فجر الإثنين.