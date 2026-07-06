المنتخب النرويجي يقصي نظيره البرازيلي من كأس العالم ويحجز مقعده في ربع النهائي

واشنطن-سانا

أقصى المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في ‏اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب “متلايف” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ‏للبطولة‎.‎

ويدين المنتخب النرويجي بالفوز لنجمه ايرلينغ هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و89، مانحاً منتخب بلاده ‏بطافة العبور للدور ربع النهائي، للمرة الأولى في تاريخه، فيما سجل هدف البرازيل الوحيد لاعبه نيمار في الدقيقة 90+9 ‏من ضربة جزاء‎.‎

وسيلاقي منتخب النرويج في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة المكسيك مع إنكلترا التي تقام في وقت لاحق فجر الإثنين‎.‎