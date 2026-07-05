شكوك حول مشاركة الأرجنتيني ميسي أمام المنتخب المصري بدور الـ 16 من كأس العالم

واشنطن-سانا

كشفت تقارير صحفية عن إصابة نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بورم دموي وكدمة بارزة في وجهه، عقب المباراة التي خاضها منتخب بلاده أمام منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم، وانتهت بفوز الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإصابة لم تمنع ميسي من استكمال المباراة حتى نهايتها، رغم ظهور آثار الكدمة بشكل واضح خلال المقابلات الإعلامية عقب اللقاء، وانتشار صوره على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها دليلاً على الروح القتالية التي أظهرها قائد المنتخب.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية فور انتهاء المباراة، حيث ظهر ميسي وهو يضع أكياس الثلج على جبهته للحد من التورم المفاجئ، فيما رفض مغادرة أرض الملعب وواصل اللعب حتى صافرة النهاية، مسهماً في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز وحسم بطاقة التأهل بهدف عكسي في الدقيقة 111.

وكان ميسي قد افتتح التسجيل في المباراة، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة، ليواصل مسيرته القوية نحو الحفاظ على لقب كأس العالم.

ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من اتحاد كرة القدم الأرجنتيني بشأن إمكانية غياب ميسي عن المباراة المقبلة أمام مصر، المقررة بعد غد الثلاثاء.