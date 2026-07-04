أهلي حلب يضم العملاق البريطاني كافيل بيغبي ويليامز لتدعيم صفوفه في فاينال 4 دوري السلة

حلب-سانا

أعلنت إدارة نادي أهلي حلب رسمياً التعاقد مع اللاعب الدولي البريطاني كافيل بيغبي ويليامز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة خلال منافسات الدور النهائي (الـ Final 4) من بطولة الدوري .

ويشكل انضمام اللاعب البريطاني إضافة قوية لـ “القلعة الحمراء” في خطوة تسعى من خلالها إدارة النادي إلى تعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، حيث يشغل ويليامز مركز الارتكاز (Center – المركز 5) ويتميز بطول فارع يصل إلى 211 سم، وفق ما ذكر النادي على صفحته الرسمية على فيس بوك.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ 31 عاماً مسيرة احترافية وحافلة بخبرات دولية واسعة، تنقل خلالها بين أبرز الدوريات الأوروبية والآسيوية، إضافةً إلى تجارب مميزة في عدد من أقوى الدوريات العربية، وهو ما يمنح سلة الأهلي عمقاً دفاعياً وهجومياً كبيراً تحت السلة في المنعطف الأخير والحاسم من عمر الدوري.