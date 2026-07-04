ضمن ثمن نهائي مونديال 2026.. مواجهة مرتقبة بين المغرب وكندا لحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي

هيوستن-سانا

يلتقي المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الكندي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت دمشق، على ملعب “هيوستن” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها الطرفان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل المنتخب المغربي إلى هذا الدور بعد تجاوزه نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليواصل مسيرته في البطولة بطموحات تكرار إنجازه التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022، عندما بلغ الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.

ويعتمد المنتخب المغربي في مواجهة الليلة على استقراره الفني وخبرات لاعبيه المكتسبة في البطولات الكبرى لتحقيق الفوز، ومواصلة المشوار في النهائيات التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

من جهته، يدخل المنتخب الكندي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى ثمن النهائي، إثر فوزه على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الكندية بالوصول إلى ربع النهائي.

يذكر أن المواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات بمونديال قطر 2022 كانت قد انتهت لمصلحة المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيقابل الفائز من هذه المباراة في الدور ربع النهائي، المتأهل من مواجهة فرنسا والباراغواي.