البرتغال تطيح بكرواتيا وتتأهل إلى دور 16 من كأس العالم 2026

photo 2026 07 03 04 31 40 البرتغال تطيح بكرواتيا وتتأهل إلى دور 16 من كأس العالم 2026

تورونتو-سانا

تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في ملعب بي إم أو في مدينة تورونتو الكندية، ضمن منافسات دور الـ32.

و في التفاصيل، افتتحت كرواتيا التسجيل عبر إيفان بيريسيتش  في الدقيقة 53، ليزيد الضغط على البرتغال، إلا أن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل للبرتغال في الدقيقة 68 عبر ركلة جزاء حوّلها بنجاح، ليعيد التوازن إلى المباراة.

و في الدقيقة 90+4، سجل غونزالو راموس هدف الفوز، ليواصل البرتغال مشواره في المونديال ويبلغ دور الـ 16.

وسيواجه  المنتخب البرتغالي نظيره الإسباني في دور الـ 16.

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