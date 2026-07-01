المنتخب الأميركي يسعى إلى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم عبر بوابة البوسنة والهرسك

سان فرانسيسكو-سانا

يسعى المنتخب الأميركي لكرة القدم إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب البوسنة والهرسك في مدينة سان فرانسيسكو، عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الخميس ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة.

ويتطلع أصحاب الأرض في هذه المواجهة إلى استعادة نغمة الانتصارات، والسير على خطى المنتخب الكندي الذي كان أول المتأهلين من قارة أميركا الشمالية إلى هذا الدور بفوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأميركي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن تركيز الفريق ينصب حالياً على الأدوار الإقصائية بعد نجاحه في إنهاء دور المجموعات بصدراة مجموعته، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الذهاب بعيداً في المنافسة واللعب بجدية كاملة دون الالتفات إلى الانتقادات الإعلامية.

ومن المنتظر أن يعود بوكيتينو إلى تشكيلته الأساسية التي حقق بها الفوز في الجولتين الأوليين على الباراغواي وأستراليا، بعد أن عمد إلى إراحة تسعة لاعبين أساسيين في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المقابل، يدخل منتخب البوسنة والهرسك المواجهة التاريخية الأولى له في الأدوار الإقصائية للمونديال، بعد تأهله كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، متسلحاً بخبرة قائده إدين دزيكو والمهاجم إيمردين ديميروفيتش، إلى جانب اللاعب الشاب كريم ألاييغوفيتش، بعد أن سبق وفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال التصفيات بإقصائه منتخب إيطاليا.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة السنغال وبلجيكا.