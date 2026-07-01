بلجيكا والسنغال تتنافسان على بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026

سياتل -سانا

يلتقي منتخبا بلجيكا والسنغال عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

وتأهل المنتخب البلجيكي إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته إثر تعادله مع مصر بهدف لمثله ثم تعادله سلباً مع إيران قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على نيوزيلندا بخمسة أهداف مقابل هدف، لينهي دور المجموعات في الصدارة بفارق الأهداف.

وفي المقابل بلغ المنتخب السنغالي دور الـ32 بعدما حل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث عقب خسارته أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم أمام النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على العراق بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة.

ويخوض المنتخب السنغالي مشاركته الرابعة في نهائيات كأس العالم والثالثة على التوالي آملاً في تكرار أفضل إنجاز له عندما بلغ الدور ربع النهائي في نسخة عام 2002، بينما يشارك المنتخب البلجيكي في النهائيات للمرة الخامسة عشرة والرابعة توالياً ساعياً إلى استعادة نتائجه المميزة بعد إحرازه المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 وتعويض خروجه من دور المجموعات في نسخة قطر 2022.

ويلتقي الفائز من مواجهة بلجيكا والسنغال في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك المقررة فجر غد الخميس، ضمن منافسات دور الـ32.