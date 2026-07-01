المكسيك تتجاوز الإكوادور بثنائية وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

مكسيكو-سانا

تأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الإكوادور بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء على ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي بدور 32 للبطولة.

المنتخب المكسيكي فرض سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 22 عن طريق خوليان كينيونيس، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة حتى نهاية المباراة.

وتأهلت المكسيك للمباراة التي ستقام في دور الـ 16 ، وستلتقي خلالها الفائز من مواجهة إنكلترا والكونغو.