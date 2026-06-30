مواجهة مرتقبة بين فرنسا والسويد لحجز بطاقة العبور إلى ثمن نهائي مونديال 2026

نيويورك-سانا

يلتقي منتخب فرنسا نظيره السويدي عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة القادمة، بتوقيت دمشق على ملعب “ميتلايف” في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بثقة عالية بعد تصدره المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال والعراق والنرويج، ليؤكد جاهزيته لمواصلة مشواره نحو النهائي للمرة الثالثة توالياً.

وفي المقابل، بلغ المنتخب السويدي هذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، إثر فوزه على تونس وخسارته أمام هولندا وتعادله مع اليابان، ليجد نفسه أمام اختبار صعب بمواجهة أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وتتجه الأنظار إلى القوة الهجومية التي يمتلكها المنتخبان، إذ يعول المنتخب الفرنسي على مجموعة من أبرز نجومه في مقدمتهم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وديزيري دوي، بعدما سجل المنتخب عشرة أهداف في دور المجموعات توزعت بواقع أربعة أهداف لكل من مبابي وديمبيلي وهدف لكل من برادلي باركولا وديزيري دوي.

وفي المقابل، يعتمد المنتخب السويدي على الثلاثي الهجومي فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك وأنتوني إيلانغا أملاً في تحقيق مفاجأة وإقصاء المنتخب الفرنسي رغم أن الفريق سجل هدفين فقط في دور المجموعات بواقع هدف لكل من جيوكيريس وإيزاك.

وتعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات دور الـ32 في ظل الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان والطموح المشترك لمواصلة المشوار في البطولة والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.