اليابان تواجه السويد وعينها على صدارة المجموعة السادسة لكأس العالم 2026

دالاس-سانا



يتطلع المنتخب الياباني إلى حسم صدارة المجموعة السادسة وبلوغ دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عندما يواجه نظيره السويدي في تمام الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة (بتوقيت دمشق) على ملعب “دالاس” بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



ويدخل “الساموراي” الياباني المواجهة وهو يعتلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط (بفارق الأهداف عن هولندا الوصيفة)، ويعتمد المدرب هاجيمي مورياسو على استراتيجية تدوير اللاعبين لمنح الحيوية لخطوطه، وسط توقعات بالدفع بعناصر جديدة لتأكيد التفوق والعبور من الباب الواسع.



وفي المقابل، يخوض المنتخب السويدي (صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط) اللقاء كفرصة أخيرة للعبور، سعياً لتجاوز خسارته السابقة أمام هولندا، والتعويل على قوته الضاربة في خط الهجوم بقيادة الثنائي ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس، رغم ما يعانيه الفريق من ثغرات دفاعية واضحة في الآونة الأخيرة.



ووفقاً لحسابات المجموعة السادسة المعقدة، تملك اليابان عدة سيناريوهات للتأهل، إذ يضمن لها الفوز بالصدارة في حال تعثر هولندا أمام تونس، أو بحسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة واللعب النظيف إذا ما فازت هولندا، كما يكفي اليابان التعادل لضمان الصدارة في حال خسارة هولندا، أو التأهل وصيفاً في حال فوز الأخيرة.



وحتى في حال الخسارة أمام السويد، يبقى الأمل الياباني قائماً بالعبور في المركز الثاني، شرط خسارة هولندا أمام تونس وبقاء الأفضلية الرقمية لليابان في فارق الأهداف أو اللعب النظيف، ما يجعل مواجهات هذه الجولة مفتوحة على كل الاحتمالات لفك شراكة الصدارة الدقيقة.