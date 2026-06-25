البوسنة والهرسك إلى دور الـ 32 ضمن أفضل الثوالث في مونديال 2026‏

واشنطن-سانا

ضمن منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى دور الـ32 من مونديال 2026 لكرة القدم، كأحد أفضل ثمانية منتخبات حاصلة ‏على المركز الثالث في المجموعات الـ12، وذلك عقب انتهاء مباريات المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة من الدور الأول، ‏بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أمس الأربعاء.‏

وكان منتخب البوسنة والهرسك أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على قطر ‏بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة بمدينة سياتل، قبل أن يحجز مقعده في الدور المقبل، إثر خسارة إسكتلندا ‏أمام البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، واكتفائها بثلاث نقاط في المجموعة الثالثة.‏

وبات من غير الممكن أن يتجاوز أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة رصيد منتخب ‏البوسنة والهرسك من النقاط، ما ضمن له التأهل إلى دور الـ32 في مشاركته الثانية بالمونديال بعد نسخة عام 2014.‏