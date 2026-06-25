البوسنة والهرسك إلى دور الـ 32 ضمن أفضل الثوالث في مونديال 2026‏

واشنطن-سانا
ضمن منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى دور الـ32 من مونديال 2026 لكرة القدم، كأحد أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12، وذلك عقب انتهاء مباريات المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة من الدور الأول، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أمس الأربعاء.
وكان منتخب البوسنة والهرسك أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة بمدينة سياتل، قبل أن يحجز مقعده في الدور المقبل، إثر خسارة إسكتلندا أمام البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، واكتفائها بثلاث نقاط في المجموعة الثالثة.
وبات من غير الممكن أن يتجاوز أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة رصيد منتخب البوسنة والهرسك من النقاط، ما ضمن له التأهل إلى دور الـ32 في مشاركته الثانية بالمونديال بعد نسخة عام 2014.