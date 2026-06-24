التعادل السلبي يحسم لقاء إنكلترا وغانا في المجموعة الثانية عشرة بكأس ‏العالم

10 8 التعادل السلبي يحسم لقاء إنكلترا وغانا في المجموعة الثانية عشرة بكأس ‏العالم

واشنطن-سانا

حسم التعادل السلبي لقاء منتخب إنكلترا مع نظيره الغاني، الذي جرى مساء ‏الثلاثاء على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات ‏الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.‏

ورغم سيطرة المنتخب الإنكليزي على مجريات اللقاء وخلقه عدة فرص على ‏مدار الشوطين، إلا أن النتيجة بقيت سلبية حتى صافرة النهاية.‏

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ‏المجموعة، متساوياً مع منتخب غانا الذي يتأخر بفارق الأهداف، بانتظار ‏المباراة الثانية ضمن المجموعة التي تجمع كرواتيا وبنما.‏

وكانت مباريات الجولة الأولى قد شهدت فوز إنكلترا على كرواتيا بنتيجة 4-‌‏2، وغانا على بنما بنتيجة 1-0.‏

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