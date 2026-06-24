التعادل السلبي يحسم لقاء إنكلترا وغانا في المجموعة الثانية عشرة بكأس ‏العالم

واشنطن-سانا
حسم التعادل السلبي لقاء منتخب إنكلترا مع نظيره الغاني، الذي جرى مساء الثلاثاء على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.
ورغم سيطرة المنتخب الإنكليزي على مجريات اللقاء وخلقه عدة فرص على مدار الشوطين، إلا أن النتيجة بقيت سلبية حتى صافرة النهاية.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، متساوياً مع منتخب غانا الذي يتأخر بفارق الأهداف، بانتظار المباراة الثانية ضمن المجموعة التي تجمع كرواتيا وبنما.
وكانت مباريات الجولة الأولى قد شهدت فوز إنكلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2، وغانا على بنما بنتيجة 1-0.