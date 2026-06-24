مدرب المنتخب الفرنسي يغادر المونديال ويغيب عن لقاء النرويج

06 6 مدرب المنتخب الفرنسي يغادر المونديال ويغيب عن لقاء النرويج

باريس-سانا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس الثلاثاء، مغادرة مدرب المنتخب ديدييه ديشامب الولايات المتحدة الأمريكية، والعودة إلى فرنسا، بعد تلقيه خبر وفاة والدته.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي، أنه بالاتفاق المتبادل مع رئيسه فيليب ديالو، سيتولى مساعد المدرب جي ستيفان الإشراف الفني، حتى عودة ديشامب.

ولن يكون المدرب حاضراً على مقاعد البدلاء يوم الجمعة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد النرويج، وهي مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة التاسعة.

وضمن منتخب فرنسا التأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه في مباراتين وتصدر المجموعة بـ6 نقاط.

وكان منتخب فرنسا قد افتتح مشواره في المونديال بالتغلب على السنغال (3-1)، قبل أن يضمن تأهله إلى الدور التالي بفوزه على العراق 3-0.

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