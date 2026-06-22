ميسي يسجل هدفه الـ17 ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

واشنطن-سانا

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بتسجيله 17 هدفاً متفوقاً على المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه.

وتتوزّع أهداف ميسي الـ17 على خمس نسخ مونديالية، بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006، و4 في نسخة البرازيل 2014، وهدف في نسخة روسيا 2018، وسبعة في نسخة قطر 2022، و4 أهداف حتى الآن في 2026.

وعادل ميسي عدد أهداف ميروسلاف كلوزه 16 هدفاً عندما تألق في مباراته الدولية رقم 200 مع منتخب الأرجنتين الذي قاده لتخطي منتخب الجزائر 3-صفر مسجلاً هاتريك في أول مباراة له ضمن موندياله السادس وهو رقم قياسي.