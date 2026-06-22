ميسي يسجل هدفه الـ17 ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

photo 2026 06 22 22 03 59 ميسي يسجل هدفه الـ17 ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

واشنطن-سانا

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بتسجيله 17 هدفاً متفوقاً على المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه.

وتتوزّع أهداف ميسي الـ17 على خمس نسخ مونديالية، بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006، و4 في نسخة البرازيل 2014، وهدف في نسخة روسيا 2018، وسبعة في نسخة قطر 2022، و4 أهداف حتى الآن في 2026.

وعادل ميسي عدد أهداف ميروسلاف كلوزه 16 هدفاً عندما تألق في مباراته الدولية رقم 200 مع منتخب الأرجنتين الذي قاده لتخطي منتخب الجزائر 3-صفر مسجلاً هاتريك في أول مباراة له ضمن موندياله السادس وهو رقم قياسي.

تعادل أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يتمسك بحظوظه في الظفر بلقب الدوري الإنكليزي
آرسنال يحسم لقاء القمة على حساب تشلسي في الدوري الإنكليزي
التعادل بلا أهداف يحسم مواجهتي حطين وأمية وخان شيخون وتشرين في الدوري الممتاز
المجد يلتقي الساحل غداً في الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك