الرأس الأخضر تتعادل مع أوروغواي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026‏

ميامي-سانا‏

تعادل منتخبا أوروغواي والرأس الأخضر بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب هارد ‏روك في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن‎ ‎الجولة الثانية من كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الثامنة‎ .‎

وأحرز كيفن بينا الهدف الأول لمنتخب الرأس الأخضر في شباك أوروغواي، وذلك بعد مرور 21 دقيقة على بداية المباراة، ‏بينما سجل أرواخو هدف التعادل للأوروغواي في شباك الرأس الأخضر، وذلك بعد مرور 44 دقيقة على بداية المباراة، وفي ‏الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول تمكن كانوبيو من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 45 +6‌.‎

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب الرأس الأخضر بوجه مختلف مستعيناً بتغييراته، وجاء رد الفعل سريعاً في الدقيقة الـ61 حين ‏سجل فاريلا هدف التعادل ليعيد الأمور إلى نقطة التوازن، وتواصلت المباراة في ظل ضغط أوروغواياني متصاعد دون أن ‏يتمكن أي من الفريقين من إضافة هدف جديد، فانتهى اللقاء عند التعادل 2-2‌.‎

ويشارك منتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في خطف التعادل السلبي أمام ‏إسبانيا في الجولة الأولى، التي شهدت تعادل أوروغواي مع السعودية بهدف لكل منهما. ‎

وأصبح رصيد كل من الرأس الأخضر وأوروغواي حالياً نقطتين، وحلت إسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 ‏نقاط، وجاءت أوروغواي في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الرأس الأخضر الثالثة‎.‎