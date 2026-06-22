الرأس الأخضر تتعادل مع أوروغواي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026‏

ميامي-سانا
تعادل منتخبا أوروغواي والرأس الأخضر بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الثامنة .
وأحرز كيفن بينا الهدف الأول لمنتخب الرأس الأخضر في شباك أوروغواي، وذلك بعد مرور 21 دقيقة على بداية المباراة، بينما سجل أرواخو هدف التعادل للأوروغواي في شباك الرأس الأخضر، وذلك بعد مرور 44 دقيقة على بداية المباراة، وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول تمكن كانوبيو من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 45 +6.
وفي الشوط الثاني، عاد منتخب الرأس الأخضر بوجه مختلف مستعيناً بتغييراته، وجاء رد الفعل سريعاً في الدقيقة الـ61 حين سجل فاريلا هدف التعادل ليعيد الأمور إلى نقطة التوازن، وتواصلت المباراة في ظل ضغط أوروغواياني متصاعد دون أن يتمكن أي من الفريقين من إضافة هدف جديد، فانتهى اللقاء عند التعادل 2-2.
ويشارك منتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في خطف التعادل السلبي أمام إسبانيا في الجولة الأولى، التي شهدت تعادل أوروغواي مع السعودية بهدف لكل منهما.
وأصبح رصيد كل من الرأس الأخضر وأوروغواي حالياً نقطتين، وحلت إسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، وجاءت أوروغواي في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الرأس الأخضر الثالثة.