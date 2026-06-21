انتقادات تطال “فيفا” بسبب رحلات رئيسه المتكررة خلال مونديال 2026 ومخاوف بيئية

زيوريخ-سانا

تعرّض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لانتقادات من ناشطين وخبراء بيئيين على خلفية كثرة تنقلات رئيسه جاني إنفانتينو خلال مباريات كأس العالم 2026، وما يرافقها من بصمة كربونية مرتفعة نتيجة استخدام الطائرات الخاصة.

وحسب وكالة فرانس برس فقد تنقّل إنفانتينو بين عدد من المدن المستضيفة للبطولة، بينها مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو وفانكوفر وسياتل وكانساس سيتي وهيوستن، في إطار حضوره المتكرر للمباريات خلال فترة قصيرة.

وأشار موقع استقصائي سابق إلى أن رئيس “فيفا” استخدم طائرة خاصة لقطع مئات آلاف الكيلومترات خلال السنوات الأخيرة، في حين تتزايد المخاوف من ارتفاع الانبعاثات المرتبطة بتنقلاته خلال البطولة الموسعة.

وفي هذا السياق، نقلت شركة “غرينلي” الفرنسية المتخصصة في تقييم البصمة الكربونية أن ساعة واحدة فقط على متن طائرة خاصة قد تعادل انبعاثات الاحتباس الحراري لشخص عادي عبر عام كامل، محذرة من ارتفاع كبير في الانبعاثات في حال استمرار هذا النمط من السفر طوال البطولة.

كما قدّر خبراء أن التنقل المكثف بين المدن خلال كأس العالم، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يرفع من حجم الانبعاثات المرتبطة بالحدث الرياضي العالمي.

من جهته، دافع “فيفا” عن سياسات السفر الخاصة بمسؤوليه، مؤكداً أن اختيار الرحلات يتم وفق معايير الكفاءة والتكلفة، وأن المنظمة تتكفل بجميع نفقات السفر سواء كانت تجارية أو خاصة.

وفي السياق ذاته، اعتبر أكاديميون وخبراء أن توزيع مباريات البطولة على مسافات جغرافية واسعة في أميركا الشمالية يكرّس “مفارقة الاستدامة”، عبر زيادة الاعتماد على النقل الجوي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتقليل البصمة البيئية للفعاليات الرياضية الكبرى.

يشار إلى أن ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين أعلنتا في الـ 28 من أيار الماضي، فتح تحقيق رسمي في ممارسات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المتعلقة ببيع تذاكر بطولة كأس العالم 2026، التي انطلقت في الحادي عشر من حزيران الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط اتهامات بفرض أسعار “مرتفعة بشكل غير منطقي” وتضليل المشجعين.