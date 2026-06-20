فوز كبير لهولندا على السويد 5-1 في المجموعة السادسة لكأس العالم 2026

photo 2026 06 20 22 25 03 فوز كبير لهولندا على السويد 5-1 في المجموعة السادسة لكأس العالم 2026

واشنطن-سانا

تجاوز منتخب هولندا، نظيره السويدي، بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في مدينة هيوستن الأمريكية، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

بادر المنتخب الهولندي بافتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق بريان بروبي، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 17، وأضاف كودي جاكبو الهدفين الثالث والرابع للطواحين، في الدقيقتين 47، و54، وقلص أنتوني إيلانجا، الفارق، بتسجيل هدف السويد الوحيد، في الدقيقة 59، واختتم كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 89، مهرجان الأهداف للمنتخب الهولندي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد هولندا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز الثاني، بانتظار لقاء اليابان وتونس ضمن المجموعة ذاتها.

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