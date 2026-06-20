كأس العالم 2026.. الإكوادور تواجه كوراساو بطموح الفوز الأول وتفادي الإقصاء المبكر

كانساس سيتي-سانا

يسعى منتخب الإكوادور لكرة القدم إلى تصحيح مساره في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب كوراساو في تمام الساعة الثالثة من فجر غد الأحد على أرضية ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مواجهة مصيرية لتجديد آمال البقاء وتفادي الإقصاء المبكر.

ويدخل المنتخب الإكوادوري اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته القاتلة في الدقائق الأخيرة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية للمنتخب اللاتيني، ما يجعله مطالباً بالفوز لحصد النقاط الثلاث وتحسين فارق الأهداف قبل مواجهته الصعبة المرتقبة أمام ألمانيا في الجولة الختامية.

وفي المقابل، يتطلع منتخب كوراساو، الذي يسجل مشاركته المونديالية الأولى في تاريخه، إلى محو الصورة القاسية التي ظهر بها في الجولة الأولى بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف، حيث يعتمد مدربه الهولندي ديك أدفوكات على التنظيم الدفاعي الصارم والهجمات المرتدة السريعة لمحاولة تلافي الفوارق الفنية والخبرة الدولية الكبيرة التي تصب في مصلحة الإكوادور.

ويخلو السجل التاريخي للمنتخبين من أي مواجهات رسمية سابقة، ما يجعل من اللقاء صفحة وفصلاً جديداً يكتبه الطرفان في المحفل المونديالي الأكبر عالمياً.