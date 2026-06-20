كأس العالم 2026.. الإكوادور تواجه كوراساو بطموح الفوز الأول وتفادي الإقصاء المبكر

photo 2026 06 20 13 00 53 كأس العالم 2026.. الإكوادور تواجه كوراساو بطموح الفوز الأول وتفادي الإقصاء المبكر

كانساس سيتي-سانا

يسعى منتخب الإكوادور لكرة القدم إلى تصحيح مساره في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب كوراساو في تمام الساعة الثالثة من فجر غد الأحد على أرضية ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مواجهة مصيرية لتجديد آمال البقاء وتفادي الإقصاء المبكر.

ويدخل المنتخب الإكوادوري اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته القاتلة في الدقائق الأخيرة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية للمنتخب اللاتيني، ما يجعله مطالباً بالفوز لحصد النقاط الثلاث وتحسين فارق الأهداف قبل مواجهته الصعبة المرتقبة أمام ألمانيا في الجولة الختامية.

وفي المقابل، يتطلع منتخب كوراساو، الذي يسجل مشاركته المونديالية الأولى في تاريخه، إلى محو الصورة القاسية التي ظهر بها في الجولة الأولى بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف، حيث يعتمد مدربه الهولندي ديك أدفوكات على التنظيم الدفاعي الصارم والهجمات المرتدة السريعة لمحاولة تلافي الفوارق الفنية والخبرة الدولية الكبيرة التي تصب في مصلحة الإكوادور.

ويخلو السجل التاريخي للمنتخبين من أي مواجهات رسمية سابقة، ما يجعل من اللقاء صفحة وفصلاً جديداً يكتبه الطرفان في المحفل المونديالي الأكبر عالمياً.

ريال مدريد في مواجهة قوية مع مانشستر سيتي في ثمن نهائي أبطال أوروبا
تواصل منافسات دوري كرة اليد للسيدات لموسم 2025-2026
منتخب نيجيريا يفوز على منتخب تنزانيا في أمم أفريقيا لكرة القدم
فوز منتخب سوريا الأولمبي على نظيره الفلبيني في تصفيات كأس آسيا
ريال مدريد يفوز على بنفيكا بهدف في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك