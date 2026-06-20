تونس تواجه اليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة ‏السادسة في كأس العالم 2026‏

مونتيري-المكسيك-سانا

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يلتقي المنتخب التونسي نظيره الياباني عند الساعة السابعة من ‏صباح يوم غدٍ الأحد، بمدينة مونتيري المكسيكية، ضمن الجولة ‏الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة ‏القدم 2026.

ويدخل نسور قرطاج اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته الثقيلة ‏أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي ‏دفعت الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إجراء تغيير فوري على ‏الجهاز الفني بالتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار خلفاً ‏للمدرب صبري لموشي أملاً في إعادة التوازن للمنتخب، وإنعاش ‏حظوظه في المنافسة‎.‎

في المقابل يسعى المنتخب الياباني للاستفادة من الانضباط ‏التكتيكي والسرعة التي تميز أداء لاعبيه إضافة إلى الخبرة ‏المتراكمة التي جعلت “الساموراي الأزرق” من أبرز المنتخبات ‏الآسيوية على الساحة العالمية‎.‎

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، إذ يبحث المنتخب ‏التونسي عن أول نقاطه في البطولة، بينما يطمح المنتخب الياباني إلى الاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور الثاني‎.‎

وتتصدر السويد المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، تليها اليابان ‏وهولندا في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، ثم ‏تونس بدون نقاط‎ .‎