ألمانيا تواجه كوت ديفوار في مباراة حسم العبور المبكر ‏للدور الثاني في مونديال 2026‏

تورونتو-كندا-سانا‏

يتطلع منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار لكرة القدم إلى حسم ‏بطاقة التأهل المبكر للدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة ‏القدم2026، عندما يلتقيان اليوم السبت، عند الساعة ‏الحادية عشرة ليلاً على أرضية ملعب “بي إم أو” في ‏مدينة تورونتو الكندية، لحساب الجولة الثانية من ‏منافسات المجموعة الخامسة‎.‎

ويدخل المنتخبان المواجهة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما ‏بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الافتتاحية، حيث وجه ‏المنتخب الألماني رسالة قوية لمنافسيه بسحقه منتخب ‏كوراساو بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف مقابل هدف ‏واحد، محققاً انتصاره العاشر على التوالي في مختلف ‏المسابقات، ليتصدر لائحة الأقوى هجوماً في تاريخ ‏المونديال برصيد 239 هدفاً، مدفوعاً برغبة قوية لتفادي ‏سيناريو الإقصاء من دور المجموعات الذي شهده في ‏النسخ الأخيرة‎.‎

وفي المقابل، يخوض منتخب كوت ديفوار اللقاء ‏بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الافتتاحي على الإكوادور ‏بهدف دون رد، محققاً انتصاره الرابع على التوالي، ‏متسلحاً بنتائجه الإيجابية الأخيرة أمام المنتخبات الكبرى، ‏لطرق أبواب تأهل تاريخي إلى الدور المقبل، مستفيداً من ‏النظام الموسع الجديد للبطولة‎.‎

وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة، إذ إن الفائز بها سيتأهل ‏مباشرة إلى الدور التالي، وربما يحسم صدارة المجموعة ‏مبكراً قبل الجولة الثالثة والأخيرة‎.‎