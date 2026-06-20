ألمانيا تواجه كوت ديفوار في مباراة حسم العبور المبكر ‏للدور الثاني في مونديال 2026‏

تورونتو-كندا-سانا
يتطلع منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار لكرة القدم إلى حسم بطاقة التأهل المبكر للدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم2026، عندما يلتقيان اليوم السبت، عند الساعة الحادية عشرة ليلاً على أرضية ملعب “بي إم أو” في مدينة تورونتو الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
ويدخل المنتخبان المواجهة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الافتتاحية، حيث وجه المنتخب الألماني رسالة قوية لمنافسيه بسحقه منتخب كوراساو بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف مقابل هدف واحد، محققاً انتصاره العاشر على التوالي في مختلف المسابقات، ليتصدر لائحة الأقوى هجوماً في تاريخ المونديال برصيد 239 هدفاً، مدفوعاً برغبة قوية لتفادي سيناريو الإقصاء من دور المجموعات الذي شهده في النسخ الأخيرة.
وفي المقابل، يخوض منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الافتتاحي على الإكوادور بهدف دون رد، محققاً انتصاره الرابع على التوالي، متسلحاً بنتائجه الإيجابية الأخيرة أمام المنتخبات الكبرى، لطرق أبواب تأهل تاريخي إلى الدور المقبل، مستفيداً من النظام الموسع الجديد للبطولة.
وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة، إذ إن الفائز بها سيتأهل مباشرة إلى الدور التالي، وربما يحسم صدارة المجموعة مبكراً قبل الجولة الثالثة والأخيرة.