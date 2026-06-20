مونديال 2026.. فوز ثمين للمغرب على اسكتلندا وثلاثية ‏نظيفة للبرازيل في مرمى هايتي‎ ‎

بوسطن-فيلادلفيا-سانا‏

واصل المنتخب المغربي لكرة القدم عروضه القوية في نهائيات ‏كأس العالم 2026، وحقق فوزاً ثميناً على نظيره الاسكتلندي ‏بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب مدينة ‏بوسطن الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات ‏المجموعة الثالثة‎.‎

وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد اللاعب إسماعيل الصيباري ‏في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية (تحديداً في الثانية ‌‏71)، ليصبح بذلك أسرع هدف عربي، وثاني أسرع هدف في ‏تاريخ المشاركات الإفريقية بالبطولة العالمية‎.‎

وبسط المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء بفضل ‏التنظيم الدفاعي، والضغط المتواصل للاعبي خط الوسط، حيث ‏أهدر لاعبو “أسود الأطلس” جملة من الفرص المحققة لتعزيز ‏الفارق، أبرزها تسديدة الصيباري التي ردتها العارضة في ‏الشوط الثاني، وسط عجز هجومي واضح للمنتخب الاسكتلندي، ‏الذي فشل في تهديد مرمى الحارس ياسين بونو‎.‎

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط في ‏المركز الثاني، ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 32، ‏بعد تعادله في الجولة الأولى أمام البرازيل‎.‎

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق المنتخب البرازيلي انتصاره ‏الأول في المونديال، بتغلبه على منتخب هايتي بثلاثة أهداف ‏دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة فيلادلفيا‎.‎

وسجل أهداف “السامبا” كل من ماتيوس كونيا في الدقيقتين الـ 23 ‏والـ 36، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة الثالثة من الوقت ‏المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ليرفع المنتخب ‏البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط، متصدراً المجموعة بفارق ‏الأهداف عن المنتخب المغربي‎.‎