مونديال 2026.. فوز ثمين للمغرب على اسكتلندا وثلاثية ‏نظيفة للبرازيل في مرمى هايتي‎ ‎

بوسطن-فيلادلفيا-سانا
واصل المنتخب المغربي لكرة القدم عروضه القوية في نهائيات كأس العالم 2026، وحقق فوزاً ثميناً على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب مدينة بوسطن الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد اللاعب إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية (تحديداً في الثانية 71)، ليصبح بذلك أسرع هدف عربي، وثاني أسرع هدف في تاريخ المشاركات الإفريقية بالبطولة العالمية.
وبسط المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء بفضل التنظيم الدفاعي، والضغط المتواصل للاعبي خط الوسط، حيث أهدر لاعبو “أسود الأطلس” جملة من الفرص المحققة لتعزيز الفارق، أبرزها تسديدة الصيباري التي ردتها العارضة في الشوط الثاني، وسط عجز هجومي واضح للمنتخب الاسكتلندي، الذي فشل في تهديد مرمى الحارس ياسين بونو.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 32، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام البرازيل.
ولحساب المجموعة ذاتها، حقق المنتخب البرازيلي انتصاره الأول في المونديال، بتغلبه على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة فيلادلفيا.
وسجل أهداف “السامبا” كل من ماتيوس كونيا في الدقيقتين الـ 23 والـ 36، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ليرفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط، متصدراً المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي.