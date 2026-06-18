قادة المنتخبات في كأس العالم يتبادلون رايات خاصة لمكافحة التمييز

واشنطن-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قادة المنتخبات في كأس العالم 2026، سيتبادلون في لقاءات اليوم الخميس، رايات خاصة تُندد بالتمييز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.

وكشف الاتحاد الدولي للعبة أن تبادل الرايات المناهضة للتمييز تأتي وسط جهود الفيفا لمكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز الروح الرياضية.

وسيجري تبادل الرايات قبل بداية اللقاءات الأربعة المقررة اليوم، والتي تجمع بين تشيكيا وجنوب أفريقيا، وسويسرا والبوسنة والهرسك، والمكسيك وكوريا الجنوبية، وكندا وقطر.

وقال المنظمون: إن الرايات ستحمل شعار “نلعب معاً… نقف ضد الكراهية”، مكتوباً باللغة الإنكليزية على أحد الوجهين، وبلغة المنتخب المحلية على وجه الجانب الآخر.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يقف فيه “فيفا” أمام تصاعد الإساءات عبر الإنترنت، وأعلن أن خدمته الآلية لحماية وسائل التواصل الاجتماعي، حذفت منذ الـ 11 من حزيران، 388 ألف منشور يحث على الكراهية في بطولة 2026.