ريال مدريد يعلن تعاقده رسمياً مع البرتغالي برناردو سيلفا

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

وذكر النادي الإسباني في بيان على صفحته الرسمية في فيس بوك أنه توصل إلى اتفاق مع سيلفا /31 عاماً/ ينضم بموجبه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، وحتى الثلاثين من حزيران لعام 2028.

وكان سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من موناكو الفرنسي عام 2017، حيث خاض معه 460 مباراة توج خلالها بـ 15 لقباً، أبرزها ستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولقب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعلن النادي الإنكليزي في نيسان الماضي رحيله مع نهاية عقده.

وعلى الصعيد الدولي، شارك النجم البرتغالي في 109 مباريات مع منتخب بلاده، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي إدارة ريال مدريد لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث أبرم النادي مؤخراً صفقة أخرى بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا قادماً من تشيلسي الإنكليزي.