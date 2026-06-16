مصر تتعادل بهدف لمثله مع بلجيكا في المجموعة السابعة لكأس العالم

واشنطن-سانا

تعادل المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ملعب مدينة “سياتل” في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026.

وبادر المنتخب المصري بافتتاح التسجيل عبر إمام عاشور في الدقيقة 19 وأدرك منتخب بلجيكا التعادل بواسطة المصري محمد هاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد كلا المنتخبين نقطة في بداية مشوارهما بكأس العالم، على أن تستكمل مباريات المجموعة في وقت لاحق بلقاء يجمع منتخب إيران مع نيوزيلندا.