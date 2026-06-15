دل بييرو يُلهم فيفا.. جميع اللاعبين في منتصف الملعب أثناء عزف النشيد الوطني في مونديال 2026

واشنطن-سانا

لاقى اقتراح النجم الإيطالي السابق أليساندرو دل بييرو إشادة واسعة من اللاعبين والمتابعين لمنافسات كأس العالم 2026.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فكرة دل بييرو التي تم تطبيقها قبل ضربة بداية كل مباريات البطولة حيث يتجه جميع اللاعبين الموجودين على ورقة المباراة إلى منتصف الملعب من أجل لحظة عزف النشيد الوطني.

وأشار النجم الإيطالي إلى أن جميع اللاعبين بمن فيهم البدلاء يستحقون التواجد في منتصف الملعب عند عزف النشيد الوطني لبلدانهم.

وعاد دل بييرو إلى نصف نهائي كأس العالم 2006 عندما شعر بألم كبير لعدم تمكنه من التواجد مع زملائه أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب إيطاليا الذي تجاوز صاحب الأرض المنتخب الألماني بهدفين دون مقابل.

وتوج وقتها المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم للمرّة الرابعة في تاريخه بفوزه في النهائي على منتخب فرنسا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيطبق هذه الطريقة في عزف النشيد الوطني خلال مباريات كأس العالم 2026 حتى يعيش الجميع هذه اللحظة بكل فخر أمام العالم.