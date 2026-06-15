منتخب السعودية يتطلع إلى بداية مثالية في المونديال بمواجهة الأوروغواي

واشنطن-سانا

يبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم لعام 2026 بمواجهة نظيره الأوروغوياني عند الساعة الواحدة من فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت دمشق، على ملعب “هارد روك” في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في افتتاح مبارياتهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتصنف المواجهة بأنها واحدة من أقوى مباريات المجموعة، حيث إن الفائز فيها سيقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل، ولا سيما مع نظام البطولة الجديد الذي يتيح لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث فرصة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل “الأخضر” السعودي اللقاء مدركاً أن النتيجة قد ترسم ملامح طريقه في المجموعة مبكراً، وخصوصاً أنه سيلتقي المنتخب الإسباني في الجولة الثانية، لذلك تبدو مواجهة الأوروغواي فرصة لانتزاع دفعة معنوية كبيرة والتمسك بحلم بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 32 عاماً، حيث لم ينجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات منذ ظهوره التاريخي الأول في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، رغم تحقيقه مفاجأة تاريخية مدوية في النسخة الماضية بقطر 2022 إثر فوزه على الأرجنتين بهدفين لهدف.

وتأتي المشاركة السعودية الحالية وسط ظروف فنية مختلفة، إذ يتولى اليوناني يورغوس دونيس مهمة تدريب الفريق خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

وفي المقابل، يدخل منتخب الأوروغواي المباراة مستنداً إلى تاريخ عريق في بطولات كأس العالم التي توج بلقبها عامي 1930 و1950، حيث يعتمد حالياً على جيل جديد من النجوم يقوده لاعب خط الوسط فيديريكو فالفيردي والمهاجم داروين نونيز، وسط شكوك تحيط بجاهزية المدافعين خوسيه خيمينيز ورونالد أراوخو.

يذكر أن المجموعة الثامنة تضم إلى جانب السعودية والأوروغواي منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.