الإكوادور وكوت ديفوار مواجهة واعدة في مستهل مشوارهما بمونديال 2026

فيلادلفيا-سانا

يستهل منتخب الإكوادور لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام نظيره الإيفواري (كوت ديفوار)، عند الساعة الثانية من فجر غدٍ الإثنين على ملعب مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب الإكوادوري اللقاء بمعنويات مرتفعة، مستنداً إلى سلسلة مميزة بلغت 19 مباراة متتالية من دون خسارة، إضافةً إلى احتلاله المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة منذ خسارته أمام البرازيل بهدف دون رد في أيلول 2024، وهي المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي.

ويعوّل منتخب الإكوادور على قوته الدفاعية، بعدما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط خلال آخر 18 مباراة في التصفيات، مقابل تسجيله 14 هدفاً، ويعمل الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية لمواجهة القوة البدنية والفنية التي يتمتع بها المنتخب الإيفواري.

وفي المقابل، يتطلع منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق بداية إيجابية، مستفيداً من قدراته الهجومية التي تشكل أبرز نقاط قوته، إذ سجل 22 هدفاً في آخر عشر مباريات، بمعدل يتجاوز هدفين في المباراة الواحدة.

كما يسعى المنتخب الإيفواري إلى تجاوز عقدة دور المجموعات التي لازمته في مشاركاته السابقة بنظام البطولة القديم، حيث أخفق في بلوغ الأدوار الإقصائية رغم تحقيقه فوزاً واحداً على الأقل في كل نسخة شارك فيها.

ويخوض الجيل الحالي من لاعبي كوت ديفوار النهائيات بطموحات كبيرة وفرص أوفر للتأهل، مستفيداً من النظام الجديد للبطولة الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة، ومنح فرصاً إضافية للتأهل عبر أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في مجموعاتها.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب الإكوادور وكوت ديفوار منتخبي ألمانيا وكوراساو.