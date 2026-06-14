الماكينات الألمانية تواجه “الموجة الزرقاء” في افتتاح مباريات ‏المجموعة الخامسة بمونديال 2026

تكساس-سانا
يستهل المنتخب الألماني لكرة القدم مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 برحلة البحث عن استعادة حضوره العالمي، عندما يلتقي نظيره منتخب كوراساو مساء اليوم الأحد على أرض ملعب “هيوستن” في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق، ويقودها طاقم تحكيم دولي مغربي برئاسة حكم الساحة جلال جيد، وبمساعدة زكرياء برينسي ومصطفى أكركاد، في حين سيتولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة الحكم الرابع.
وتسعى الماكينات الألمانية بقيادة يوليان ناجلسمان إلى تجاوز إخفاقات النسختين الماضيتين في روسيا 2018 وفي قطر 2022، واللتين ودع فيهما المنافسات من الدور الأول، مستنداً إلى تاريخه العريق في البطولة التي يشارك فيها للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، وتوج بلقبها أربع مرات سابقاً.
ويدخل “المانشافت” البطولة بعد تصدره مجموعته في التصفيات الأوروبية بـ 5 انتصارات من 6 مباريات، مسجلاً 16 هدفاً، ومستغلاً مرونة تكتيكية عالية فرضها جهازه الفني لتعويض عدد من الغيابات المؤثرة الناتجة عن الإصابات مثل جمال موسيالا، وكاي هافيرتز، وأنطونيو روديغر، والحارس مارك أندريه تير شتيغن.
وفي المقابل، يخوض منتخب كوراساو الملقب بـ “الموجة الزرقاء” مواجهته المونديالية التاريخية الأولى، بعد تأهله للمرة الأولى إلى النهائيات تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، إثر تصدره مجموعته في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، لتصبح الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة أصغر دولة تشارك في تاريخ المونديال.
يشار إلى أن المجموعة الخامسة تضم إلى جانب ألمانيا وكوراساو كلاً من منتخبي كوت ديفوار والإكوادور.