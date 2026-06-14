الماكينات الألمانية تواجه “الموجة الزرقاء” في افتتاح مباريات ‏المجموعة الخامسة بمونديال 2026

تكساس-سانا‏

يستهل المنتخب الألماني لكرة القدم مشواره في نهائيات بطولة ‏كأس العالم لكرة القدم 2026 برحلة البحث عن استعادة حضوره ‏العالمي، عندما يلتقي نظيره منتخب كوراساو مساء اليوم الأحد ‏على أرض ملعب “هيوستن” في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك ‏لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة ‏التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك‎.‎

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق، ‏ويقودها طاقم تحكيم دولي مغربي برئاسة حكم الساحة جلال ‏جيد، وبمساعدة زكرياء برينسي ومصطفى أكركاد، في حين ‏سيتولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة الحكم الرابع‎.‎

وتسعى الماكينات الألمانية بقيادة يوليان ناجلسمان إلى تجاوز ‏إخفاقات النسختين الماضيتين في روسيا 2018 وفي قطر ‌‏2022، واللتين ودع فيهما المنافسات من الدور الأول، مستنداً ‏إلى تاريخه العريق في البطولة التي يشارك فيها للمرة الحادية ‏والعشرين في تاريخه، وتوج بلقبها أربع مرات سابقاً‎.‎

ويدخل “المانشافت” البطولة بعد تصدره مجموعته في ‏التصفيات الأوروبية بـ 5 انتصارات من 6 مباريات، مسجلاً ‌‏16 هدفاً، ومستغلاً مرونة تكتيكية عالية فرضها جهازه الفني ‏لتعويض عدد من الغيابات المؤثرة الناتجة عن الإصابات مثل ‏جمال موسيالا، وكاي هافيرتز، وأنطونيو روديغر، والحارس ‏مارك أندريه تير شتيغن‎.‎

وفي المقابل، يخوض منتخب كوراساو الملقب بـ “الموجة ‏الزرقاء” مواجهته المونديالية التاريخية الأولى، بعد تأهله للمرة ‏الأولى إلى النهائيات تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم ديك ‏أدفوكات، إثر تصدره مجموعته في تصفيات اتحاد أمريكا ‏الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، لتصبح الدولة ‏الكاريبية البالغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة أصغر دولة ‏تشارك في تاريخ المونديال‎.‎

يشار إلى أن المجموعة الخامسة تضم إلى جانب ألمانيا ‏وكوراساو كلاً من منتخبي كوت ديفوار والإكوادور‎.‎