منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفتتح مشواره بكأس العالم 2026 بالفوز على الباراغواي

واشنطن-سانا

افتتح المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز على منتخب باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في مباراتهما اليوم السبت على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وعند الدقيقة السابعة، وضع اللاعب الباراغوياني داميان بوباديلا الكرة بالخطأ في مرماه، أثناء محاولته قطعها داخل منطقة الجزاء، ليكون أول هدف عكسي في المونديال.



وأضاف اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون الهدفين الثاني والثالث لصاحب الضيافة في الدقيقة الـ 31، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما سجل زميله جيوفاني رينا، الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.



وأحرز ماوريسيو هدف منتخب باراغواي الوحيد عند الدقيقة الـ 73.



وتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط، التي تضم أيضاً كل من أستراليا وتركيا، فيما تذيلت باراغواي سلم الترتيب دون نقاط.