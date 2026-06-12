المنتخب الأمريكي في مواجهة صعبة أمام الباراغواي في مستهل مشواره بكأس العالم

واشنطن-سانا

يستهل المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على أرضه وبين جمهوره عند الساعة الرابعة صباحاً غداً الأحد، بمواجهة ضد باراغواي على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويمثل اللقاء فرصة للمنتخب المضيف لإظهار صورته المتطورة التي بدأت تتكون خلال السنوات الماضية تحت إشراف المدرب الخبير ماوريسيو بوتشيتينو، ولا سيما أن البطولة تقام للمرة الثانية على الأراضي الأمريكية، فيما سيكون منتخب الباراغواي خصماً عنيداً ولا سيما أنه يعود لمنافسات كأس العالم بعد غياب استمر 16 عاماً.

وسيكون الفوز وحده كفيلاً لإرضاء جماهير اللعبة في أمريكا التي تتوق لرؤية منتخبها يتألق في عالم المستديرة، فيما سيبحث أبناء أمريكا الجنوبية عن الخروج بنتيجة إيجابية تدفع بحظوظهم في التأهل عن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي تركيا وأستراليا.

واختار مدرب المنتخب الأمريكي تشكيلة قوية تضم 26 لاعباً لخوض هذه البطولة، حيث حرص على تحقيق التوازن باستدعاء ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي للمحترفين إلى جانب اللاعبين المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم النجم كريستيان بوليسيتش وفولارين بالوغون وريكاردو بيبي في خط الهجوم.

وبالمقابل يعتمد منتخب الباراغواي على تشكيلة متميزة من اللاعبين ولا سيما المحترفين في الدوري الإنكليزي، وبشكل خاص على دفاعه القوي، وخنق المساحات أمام الخصم، والانطلاق في المرتدات السريعة.

وتضم تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم:

حراس المرمى: مات تورنر، مات فريز، كريس برادي.

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي.

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، ويستون ماكيني، سيباستيان بيرهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان.

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، هاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم ويه، أليخاندرو زيندياس.

تشكيلة باراغواي في كأس العالم:

حراس المرمى: غاتيتو فرنانديز، أورلاندو جيل، غاستون أولفيرا

المدافعون: خوان كاسيريس، غوستافو غوميز، غوستافو فيلاسكيز، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، عمر ألديريت، خوسيه كانالي، ألكسندرو مايدانا.

لاعبو الوسط: داميان بوباديلا، أندريس كوباس، دييغو غوميز، ماتياس غالارزا، أليخاندرو روميرو غامارا، برايان أوجيدا، موريسيو ماغالهايس، غوستافو كاباليرو.

المهاجمون: أليكس أرسي، ميغيل ألميرون، إيسيدرو بيتا، رامون سوسا، غابرييل أ فالوس، أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو.