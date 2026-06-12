ميتا تعزز تجربة مونديال 2026 بحزمة ميزات كروية تفاعلية عبر تطبيقاتها الرقمية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق مجموعة واسعة من الميزات والتجارب التفاعلية ذات الطابع الكروي عبر منصاتها المختلفة، تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بهدف رفع مستوى تفاعل المستخدمين مع الحدث العالمي، وتعزيز تجربة متابعة المباريات عبر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحتوى مباشر على تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وواتساب وثريدز وماسنجر.

ووفق بيان صادر عن شركة ميتا اليوم الجمعة، فإن هذه التحديثات تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوفير تجربة رقمية أكثر تفاعلاً لعشاق كرة القدم حول العالم، من خلال دمج المحتوى الرياضي مع أدوات الذكاء الاصطناعي والميزات الاجتماعية التفاعلية داخل تطبيقاتها.

وتضمنت التحديثات الجديدة على منصة “ثريدز” إضافة ميزة المحادثات المباشرة التي تتيح للمستخدمين المشاركة في نقاشات فورية قبل المباريات وأثناءها وبعدها، بمشاركة شخصيات رياضية ومحللين ومؤثري محتوى، إضافة إلى إنشاء مجتمع مخصص لكرة القدم يضم نتائج المباريات وتحليلات ما بعد اللقاءات.

أما على منصة إنستغرام، فسيتم إطلاق مركز خاص بالمونديال يجمع مقاطع “ريلز” والقصص والمحتوى المرتبط بالمنتخبات الوطنية وصناع المحتوى الرياضي، إلى جانب ميزة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “Goal” تضيف مؤثرات بصرية وصوتية مستوحاة من أجواء كرة القدم عند إرسال الرسائل الصوتية.

وفي فيسبوك، سيتمكن المستخدمون من تفعيل “وضع كرة القدم” عبر النقر المزدوج على شعار التطبيق، ما يتيح تجربة تفاعلية خاصة بالمونديال تتضمن مفاجآت ترفيهية ولعبة مصغرة مستوحاة من البطولة.

كما أطلقت الشركة ميزة “Wear It” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح تجربة افتراضية لقمصان المنتخبات الوطنية ومشاركتها عبر المنشورات والقصص، في حين سيتلقى مستخدمو ماسنجر تحديثات مباشرة لأحداث المباريات داخل المحادثات الجماعية، بما في ذلك الأهداف والبطاقات والأحداث المهمة، مع توفير خلفيات وملصقات خاصة بالبطولة.

أما تطبيق واتساب، فقد شهد تعاوناً مع شركة أديداس لتحويل رمز كرة القدم التعبيري إلى الكرة الرسمية للمونديال بشكل مؤقت، إلى جانب إضافة تأثيرات لمكالمات الفيديو وحزم ملصقات جديدة، ودليل كروي يتضمن نتائج المباريات ومعلومات المنتخبات.

يشار إلى أن ميتا عززت أيضاً إجراءات الأمان والحماية داخل منصاتها، بهدف الحد من محاولات الاحتيال المرتبطة ببيع التذاكر، والتصدي للمحتوى المسيء خلال فترة البطولة، مع توفير تنبيهات وإرشادات أمنية للمستخدمين.